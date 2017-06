Al Mèni: edizione dei record, sfondato il muro degli 80mila partecipanti

Protagonista ieri sera per San Marino lo chef Luigi Sartini, insieme a Cristina Nicolini



Va in archivio come l'edizione dei record, il 4° Al Mèni. Più di 80mila presenze a Rimini per la due giorni del gusto capace di unire giovani talenti, chef stellati, piccoli e gradi produttori regionali, sotto la guida dello chef pluristellato modenese Massimo Bottura, ambasciatore indiscusso della cucina italiana nel mondo.

Il circo dei sapori e dei cibi fatti col cuore chiude i battenti con grandi numeri: più di 35mila piatti gourmet serviti dentro e fuori il tendone di ispirazione felliniana, più di 2mila gelati stellati preparati, sold out i prodotti del mercato delle eccellenze, a ruba il pesce preparato dai pescatori riminesi: 250 chili di fritto, 24 casse di sardoncini e alici, 20mila spiedini di gamberi e calamari e naturalmente altrettante piade.

Plaude ad un evento da primato il Sindaco Gnassi, che guarda avanti: “La sfida per il futuro – ha detto - è quella di passare dall’evento all’hardware, a punti di attrazione lungo la via Emilia capaci di presentare ogni giorno al mondo le eccellenze enogastronomiche della Regione”.

Anche San Marino ha messo in bella mostra le sue “stelle” sul palco della rassegna, con lo show cooking dello chef stellato Luigi Sartini in rappresentanza della migliore tavola del Titano. Al suo fianco la finalista di Masterchef 2017 Cristina Nicolini, new entry della brigata; insieme per proporre un piatto che lega tre degli elementi tipici del territorio: sformato di passatelli in foglie di bietola, accompagnato da baccalà.