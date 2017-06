Design: premiate a Napoli due studentesse del corso di laurea dell'Università di San Marino

Marta Valentini, studentessa del corso di Design dell’Università di San Marino, ha vinto il concorso nazionale di Creative Packaging Design di Grafica Metelliana per la realizzazione dell’astuccio di una bottiglia di vino. Secondo posto per la collega Lucia Tonelli, portando l’Ateneo del Titano ai vertici del concorso nella sezione studenti. Dei dieci elaborati selezionati per essere esposti durante l’evento di premiazione che – fa sapere l'Ateneo – si è svolto l’8 giugno scorso nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova di Napoli, compaiono anche altri cinque progetti realizzati dagli studenti del corso di laurea sammarinese nell’ambito del Laboratorio di Design della Comunicazione 3.