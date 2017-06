Fabri Fibra ed Ellen Allien a Rimini, torna la Molo Street Parade

Presentati gli ospiti del weekend elettronico.

1milione 400mila watt audio, 70 dj, 10 pescherecci che si trasformano in palchi musicali galleggianti. Sono i numeri della Molo Street Parade 2017. Sabato prossimo a Rimini sarà musica dal tramonto a notte, con performer di fama internazionale.



Rame, del collettivo Pastaboys, Provenzano, esponente della dance, Ricky Montanari e tanti altri nomi della scena elettronica si alterneranno al porto, punto principale della manifestazione che si svolgerà anche in altre aree della città.



Due i nomi di punta: il rapper Fabri Fibra, che presenterà #FenomenoShowcase, un'anticipazione del nuovo tour in partenza in autunno, e la musicista e produttrice Ellen Allien, che spazierà dalla techno di Detroit fino alla house. In contemporanea, lo street food a base di pasce, grazie al lavoro di oltre 100 pescatori.



Ma a ballare si inizierà già prima di sabato. Venerdì, infatti, sarà Molo Village Parade: specialità gastronomiche e musica sul lungomare Tintori. Domenica, per chiudere il weekend, sarà inaugurata la Summer Beach Arena, un'area di intrattenimento e sport aperta fino a fine luglio. Per l'occasione, andrà in scena l'Holi Dance Festival, il festival danzante che fa esplodere i colori.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Giacomo Gurioli, direttore artistico Molo Street Parade