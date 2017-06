Pellicola michelangiolesca a Borgo Maggiore

Appuntamento con MICHELANGELO per la GRANDE ARTE al CINEMA stasera al Concordia AMORE E MORTE nella vita del BUONARROTI di Caprese d'Arezzo

Scultura, pittura, architettura, scrittura e poesia: la cultura per un uomo del Rinascimento entrava in toto nell'idea d'arte del “genio DIVINO” secondo Giorgio Vasari. Al cinema il docu-film parla di MICHELANGELO facendo bella mostra di marmi, bronzi e blocchi di pietra, TRAMUTATI in corpi e figure originali sin dalla Bottega del Ghirlandaio alla storia... Nel documentario cinematografico anche i luoghi dell'artista, da Caprese a Roma sempre via Firenze, nell'incontro con Lorenzo il Magnifico dei Medici. Location in musei e gallerie di tutto il mondo con la curiosità della recente attribuzione a Michelangelo del RAGAZZO ACCOVACCIATO custodito all'Ermitage, per la prima volta sul grande schermo, grazie alle cineprese entra nell'immaginario di tutti noi come d'altronde il DAVID, MOSE', la PIETA', la VOLTA DELLA SISTINA e il GIUDIZIO UNIVERSALE, le sue opere parlano all'uomo attraverso l'umano raccontano DIO.

