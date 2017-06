San Marino - Spagna: firmato protocollo tra Fondazione Paneuropea e Istituto Cervantes

Amplierà l'offerta di formazione in territorio

Si apre uno spazio di cultura comune fra San Marino e Spagna. Firmato a Roma, alla presenza dell'Ambasciatore Daniela Rotondaro, un Protocollo fra l’Istituto Cervantes e la Fondazione Paneuropea che offre inedite possibilità di formazione: dall’inserimento effettivo dell’insegnamento dello spagnolo nelle nostre Scuole, come già previsto dall’Offerta Formativa, all’apertura sul Titano di corsi di lingua per adulti, alla possibilità di accedere ai Corsi per traduttori ed interpreti, con titolo di Studio riconosciuto ufficialmente dal Governo di Spagna. Oltre a ciò apre alle attività dell’Istituto Cervantes gli spazi dell’ospitalità sammarinese per Convegni, Seminari internazionali di formazione ed aggiornamento per Insegnanti, progetti bilaterali di ricerca di livello universitario e postuniversitario.