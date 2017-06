Suonare i fornelli sul Pianello SwingShowCooking

Una serata d'estate in Piazza della Libertà mette in campo l'arte culinaria e la buona musica made in San Marino per palati fini e appassionati di musica un CONVIVIO stellato di Luglio

CONVIVIO a 5 di metà luglio sul Pianello, cucina e musica, per cittadini ed ospiti in pieno centro storico. Sarà “swing e cooking” dai migliori ristoranti sammarinesi piatti stellati a suon di band. L'Ufficio del Turismo, sotto il patrocinio delle segreterie al Territorio e alla Cultura, propongono uno showcooking con 5 grandi chef 'musicato' direttamente in piazza dalla Big Bengi & Swingredients... Una serata LIVE, mercoledì 13 luglio, ai fornelli per voce e strumenti vero e proprio CONVIVIO sammarinese di MEZZA ESTATE.

Interviste con Liugi Sartini Chef stellato e Roberto “Moghe” Moretti Associazione Fun4all



