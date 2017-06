Colori d'Ucraina sul Monte

Mostra solidale per Chernobyl e contro la guerra pittura ucraina fino al 28 luglio in esposizione e vendita a Cailungo

SCALE DI COLORE dall'arte ucraina una mostra DIPINTI & PARQUET

all'ANM DESIGN. Gli artisti nazionali sotto il patrocinio del Consolato onorario d'Ucraina a San Marino hanno inaugurato l'esposizione di 17 opere di 10 pittori a favore di CHERNOBYL e dei cittadini colpiti dalla guerra fratricida. La Bellezza solidale salva i bambini e le famiglie da una tragedia senza fine. La Repubblica da sempre ospita per brevi soggiorni estivi o per lunghi periodi persone provenienti dalle zone della centrale nucleare esplosa oltre 30 anni fa. Ancora oggi molti hanno bisogno di cure, aiuti sanitari ed economici, di supporto soprattutto dopo i recenti conflitti in diverse regioni di confine. Gli introiti della mostra e parte delle vendite saranno specificatamente devolute all'Oncoematologico pediatrico di Verona per la ricerca sulle patologie derivate dalle contaminazioni radioattive.

fz