Da domani a Cattolica la 44esima edizione del Premio Gran Giallo

Parte domani la 44esima edizione del Premio Gran Giallo, nella città romagnola di Cattolica. La serata di apertura della kermesse - spiega una nota - sarà dedica al caso Meredith Kercher, al True Crime e al processo mediatico. Sarà presente all'incontro Raffaele Sollecito, assolto con sentenza definitiva per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto nel 2007 a Perugia.

Accompagneranno Sollecito sul palco Alessandro Meluzzi, psichiatra, scrittore, politico e accademico italiano, Fabio Federici, cultore delle scienza crimino-investigative insignito della Medaglia d'Argento al Valor Civile e il critico cinematografico Valerio Caprara.

Gli appuntamenti con il Giallo continueranno fino al 25 Giugno e porteranno a Cattolica firme italiane come Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi e Andrea G.Pinketts.

Sabato, in occasione dei 40 anni della pellicola, verrà proiettata, in formato restaurato, 'Suspiria' di Dario Argento con la colonna sonora musicata dal vivo dai Goblin, gruppo a cui si devono alcune tra le più note colonne sonore italiana e straniere.