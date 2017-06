Maturità San Marino: venerdì la seconda prova

Nella foto di gruppo le braccia aperte che invitano, il futuro, ad entrare.

Si è chiusa la prima giornata della maturità, dopo lo sbadiglio della notte insonne, la sigaretta della tensione, le ultime regole prima di iniziare la prova numero 1: italiano.

A San Marino sono 119 gli studenti coinvolti: 18 del classico, 33 del linguistico, 40 dello scientifico e 28 dell'economico aziendale.

Prossimo appuntamento venerdì con il secondo scritto, diverso da indirizzo a indirizzo. Al classico la versione di latino.



7 le tracce proposte: la prima l'analisi del contenuto e delle tecniche narrative dell'incipit dei romanzi "I Malavoglia" di Giuseppe Verga e "Lessico famigliare" di Natalia Ginzburg. "Il razzismo non morirà mai?" altro tema sul quale riflettere

Spazio alle questioni internazionali con “Paradossi della storia: la Cina paladina del libero scambio e gli Usa sostenitori del protezionismo”.

L'argomento artistico-letterario era incentrato sul "Potere della memoria".

Con “La scienza e le sue verità impigliate nella rete” il candidato ha analizzato la tendenza a mettere in discussione, in particolare nel web e sui social media, le conquiste scientifiche.

Il tema di argomento storico ha richiesto al candidato di indagare i motivi politici, socio-economici e culturali del fascino nefasto di Hitler e dell’ideologia nazista.

Ultima traccia “Sfaticati o affaticati?” partendo dal giudizio diffuso secondo cui le nuove generazioni avrebbero una vita eccessivamente facile, invita a riflettere sul valore che assume il sacrificio nella esperienza di un giovane e sulla difficoltà di rispondere alle aspettative proprie e delle persone che lo circondano.



In Italia flop dei pronostici per mezzo milione di candidati. Per l'analisi del testo è stato proposto il poeta Giorgio Caproni, "Versicoli quasi ecologici". Altro argomento "Disastri e ricostruzione", questione attualissima in un'Italia devastata dal terremoto. Il tema storico trattava il miracolo economico italiano con citazioni da Bevilacqua e Ginsborg; quello di attualità ha avuto al centro il progresso, partendo da una citazione di Edoardo Boncinelli: 'Per migliorarci serve una mutazione'.

Il saggio breve in ambito artistico-letterario si è occupato di idillio e minaccia nei confronti della natura, quello tecnico-scientifico di robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo del lavoro.

Alle 8.30 sul sito del Miur è stato pubblicato il secondo codice di accesso per decriptare le tracce che sono volate subito sul web. Nessun problema per il "plico telematico" dice il Ministero.

Skuola.net invece ha segnalato ritardi nella distribuzione delle tracce per problemi informatici.



