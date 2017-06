Una stagione "in MOVIDA": il Turismo scopre le carte del divertimento

ESTATE EVENTI in un calendario sammarinese 2017 ricchissimo

Presentata ufficialmente alla presenza dei responsabili del turismo la stagione di spettacoli e manifestazioni estive fino a settembre. Confermate le feste istituzionali Unesco e l'evento evergreen legato alle celebrazioni del 3 Settembre per il Santo. “INFINITE STORIE, INFINITE EMOZIONI” lo slogan anche delle Giornate medioevali, quest'anno più multimediali e tecnologiche, dal 28 al 30 luglio. Confermati tutti i precedenti appuntamenti tradizionali dallo SMIAF ai COMICS, raduni e happening, come il Cinema di sera all'aperto, Tolkien alla Contea e Nott'Arte con il Festival della Parola. Movida ogni giovedì sera in centro storico dal 20 luglio si parte con Valentina Monetta oltre a decine di performace live in piazzette e calli.

fz

Nel video l'intervista a Nicoletta Corbelli, Dirigente Ufficio del Turismo