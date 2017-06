Alla base dei dati c'è il DATABASE: convegno universitario

Due giornate dedicate agli Studi Storici in ECONOMIA e DEMOGRAFIA a cura del Centro Sammarinese di UniRSM

Il DATABASE storico è l'archivio informatico della memoria fonte di documenti e notizie alla base, appunto, di ogni ricerca scientifica. Il convegno del Centro di Studi Storici ospita le sessioni in aula magna d'ateneo al Santa Chiara. l'iniziativa raccoglie per 2 giorni i contributi dei maggiori studiosi italiani ed europei in materia economica e demografica. L'utilizzo consiste nel collegare le fonti d'informazione anche antiche, risalenti a secoli fa, incrociando argomenti e aree di studio per trarne risultati sulla “storia economica e sociale delle popolazioni del passato”. I lavori coordinati dal direttore del Centro Sammarinese, Ercole Sori, si svolgono in collaborazione con la Società italiana di Demografia Storica.

fz