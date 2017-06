L'ARTE del MANIFESTO cinematografico in mostra a San Marino

“CINEMA DI CARTA” una esposizione di pezzi rari e unici nel cinematografo del 900 entrati nell'immaginario popolare da vedere fino al 20 agosto alla PINACOTECA SAN FRANCESCO

La storia cinematografica del Novecento entra ai Musei di Stato grazie alla collaborazione tra MUSEO d'ARTE POVERA di Sogliano e Istituti Culturali, media partner, SAN MARINO RTV. Grafica, pittura, disegno e fotografia, definivano il “pacchetto”- reclame di carta a rappresentare la pellicola in tutto il mondo, dal paesino alla metropoli, la locandina e il manifestone erano indispensabili e necessari a pubblicizzare attori, produttori e registi.

Dagli anni Dieci ai turbolenti anni Settanta del secolo scorso la sorte del film e le fortune del cinema passavano dalle pose sul cartellone stampato, arrotolato e spedito con le pizze, nelle sale parrocchiali o dei circoli cittadini della provincia non solo in Italia ma anche in America e in mezza Europa. L'immagine, il logo, il marchio della major o delle case cinematografiche nostrane passavano dai vecchi manifesti e dalla celluloide: entrambi i supporti venivano tagliati, incollati, riaggiustati (giuntati...) in decenni di programmazione in centinaia di sale e salette dalla prima alla quarta visione, per chilometri...

Intervista con Paolo Rondelli Direttore Istituti Culturali