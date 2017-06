Maturità 2017: è il giorno della seconda prova in Italia

Per gli studenti di San Marino sarà domani il giorno della prova specifica per ogni indirizzo

Seconda prova della Maturità 2017 stamani per circa mezzo milione di studenti impegnati con gli esami in tutta Italia. E' Seneca l'autore proposto al liceo Classico per la versione di latino con un brano tratto da 'Il valore della filosofia'. Allo Scientifico, come di consueto, la prova è di Matematica. Tra le tracce proposte c'è anche un problema sulla possibilità di pedalare su una bicicletta a ruote quadrate, citando il caso del MoMath Museum of Mathematics di New York. Un secondo problema con il quale si stanno cimentando gli studenti dello scientifico è lo studio di una funzione. Torna Umberto Eco nelle tracce proposte per il secondo scritto della Maturità 2017 e si parla anche di gestione di car pooling. Al liceo Scienze umane per Diritto ed economia politica si chiede di mettere in relazione il tasso di crescita/decrescita disoccupazione con le condizioni economica di Usa e Uk dal 1955 al 2016 proponendo poi nella seconda parte alcuni quesiti relativi al tema. E nello stesso liceo, in altro indirizzo, si chiede ai liceali di commentare un brano tratto da "Apocalittici e Integrati" che analizza il rapporto tra mass media e cultura. Per Informatica il tema di quest'anno riguarda la gestione di un'applicazione Web di car pooling: viene chiesta la progettazione della base dati e il progetto di massima di una funzionalità a scelta dell'applicazione, sia lato clienti che server. Al Linguistico (lingua inglese) la traccia di attualità chiede al candidato di analizzare un brano tratto dall'articolo "Poverty Affects Education - And our Systems Perpetrate It" scritto da Stephen Slade e pubblicato sul The Huffington Post.