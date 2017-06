MUSICA e RACCONTI di CITTA'

Incontri musicali in cronaca nera alla Prima Torre 'suona' la storia popolaresca di Borgo Maggiore in salsa brasileira

V edizione degli incontri musicali letterari sammarinesi STORIA E MUSICA alle TORRI. Una serie di eventi estivi realizzata dalla Giunta di Città in collaborazione con ALLEGRO VIVO a cura di Valentina Rossi. Nello scenario della Prima Torre lo storico Verter Casali ha raccontato storie di nera in 3 omicidi ottocenteschi per vendetta a Borgo Maggiore. Accompagnamento melodico brasiliano strumentale per chitarra a 7 corde e flauto dei CHORO DE RUA. Prossimo appuntamento il 28 giugno ai Giardini dell'Ex Monastero Santa Chiara.

fz