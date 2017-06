Ingegneria civile UniRsm: corso su antisismica

Il convegno “Recupero e prevenzione sismica nei centri storici”, nel quale verranno discusse azioni come i metodi per limitare le conseguenze dei terremoti negli edifici, coinciderà con la presentazione del nuovo indirizzo del corso di laurea in Ingegneria Civile dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, denominato “Ingegneria Antisismica e Sostenibilità Ambientale”.

L’iniziativa è in calendario martedì 27 giugno dalle ore 15 nella sala Montelupo di Domagnano, dove Angelo Marcello Tarantino, direttore del corso di laurea, aprirà i lavori presentando il nuovo percorso di studi.



Vai al comunicato integrale