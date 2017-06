Buona la seconda! Prova scritta di maturità, avanti tutta (e tutti i 119)

Dopo la prima prova d'italiano di 2 giorni fa i maturandi della Secondaria Superiore hanno affrontato in mattinata la seconda prova scritta

Il gruppo di candidati più folto è quello dello scientifico con 40 studenti che hanno lavorato sui problemi in analisi. I 18 liceali se la sono dovuta vedere con la classica versione tratta dal Seneca nelle Epistole a Lucilio sulla salute fisica e la saggezza. Al Linguistico le 34 prove scritte dei diplomandi trattavano il romanzo di Hornby e le vicende “londinesi” di Funny Girl. Prova di tedesco sulla gioventù nazi e i racconti brevi di Heinrich Boll. Per i restanti 28 giovani dell'aziendale invece tema economico pratico su un prodotto innovativo e l'impresa industriale. Anche in Italia è uscito Seneca per la versione del classico sul “valore della filosofia” tratto sempre da Lucilio mentre allo scientifico problemi di calcolo matematico in meccanica.





fz