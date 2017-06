Iniziato il countdown per Geometrie Sonore 2017

#GS17 #sanmarino #girlpower

Dal 28 al 30 giugno a Domagnano si svolgerà la 15^ edizione del Concorso per band emergenti - Premio Speciale Matteo Palmieri "Geometrie Sonore 2017", appuntamento di riferimento nel panorama musicale dei giovani talenti.

Per l'edizione 2017 si sono iscritte un totale, record assoluto per il concorso, di 31 band provenienti da San Marino e da 20 province italiane fra cui Messina, Catania, Palermo e Agrigento.

Le 10 band selezionate dalla commissione giudicatrice, che si esibiranno nelle due semifinali di mercoledì 28 e giovedì 29 giugno 2017, sono: THE BRONZE BANANAS (FC), NIJHIDA (PU), THE PHEONIX (RN e RSM) - quartetto tutto al femminile -, J. ROUGE (BG), THE LEMON BAND (BO), DISTRICT LINE (MO), BICICLETTE VOLANTI (MC), DOWNFALL (RSM), THE CHAIRS (AN), THE TRAVELMATES (CH). Quattro di queste saranno poi scelte dalla giuria qualificata per la finalissima di venerdì 30 giugno.

L'evento è organizzato dall’Associazione Musicale Bluesmobile in collaborazione con la Giunta di Castello di Domagnano e il Circolo Ricreativo Don Elviro, con il patrocinio della Segreteria di Stato per le Politiche Giovanili, della Segreteria di Stato per la Cultura e della Segreteria di Stato per i Rapporti con le Giunte di Castello di San Marino e con il contributo della S.U.M.S (Società Unione Mutuo Soccorso) e dell’Ente Cassa di Faetano.