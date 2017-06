La notte delle Streghe, grande successo a San Giovanni in Marignano

Fino a domenica 25 giugno

Partita alla grande “La Notte delle Streghe”. Le prime due serate hanno regalato numeri da record, emozioni e tante magie.

La manifestazione è partita con la grande parata di artisti, musici e tanti volontari marignanesi, oltre 300, impegnati nel garantire la buona riuscita dell'evento.

I volontari dell'Associazionismo marignanese si occupano della gestione dei parcheggi, dell’organizzazione degli stands gastronomici, e anche nella ideazione di scenografie e delle animazioni presenti.



La grafica dell’evento -che quest'anno ha un titolo molto contemporaneo "essere o apparire"- ha dimostrato di essere “virale”: il tema della maschera, che è richiamato in tanti punti della manifestazione, ha coinvolto tantissimi, soprattutto i più piccoli, che hanno potuto giocare con la maschera presente nel volantino, anche in occasione del grande selfie di gruppo in Piazza Silvagni, programmato per tutte le serate alle ore 22.00 dall’alto della torre civica in Piazza Silvagni.

La Notte delle Streghe è anche una grande Festival di Arte e Circo contemporaneo, con anteprime ed eclettiche proposte di artisti internazionali.