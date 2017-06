CASCHI BIANCHI anche a SAN MARINO soldati di pace e amore

Incontro pubblico a Domagnano per la raccolta di firme d'iniziativa popolare

La comunità Papa Giovanni XXIII presente anche a San Marino promuove una legge d'istituzione di un CORPO CIVILE DI PACE. La petizione già sottoposta ai precedenti governi ha il sostegno delle associazioni ecclesiali sammarinesi. Volontariato e solidarietà dei cittadini coerente con la neutralità e riconciliazione tipiche della tradizione storica del Titano. San Marino, da sempre impegnato per la pace, ha partecipato sin dai tempi di Don Oreste Benzi ideatore dell'Operazione Colomba in zone di conflitto con persone d'esperienza. Promuovere la cultura di pace secondo le indicazioni dell'ONU e del Parlamento europeo sono storicamente gli impegni della Repubblica negli organismi internazionali. ONG riconosciute e presenza sul campo sono i requisiti indispensabili della raccolta nazionale di firme messe in evidenza anche dalla Consulta del Volontariato e dal Centro Sociale Sant'Andrea.

fz