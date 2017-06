Donna GARIBALDI parla di ANITA e del GENERALE sul MONTE

Conferenza pubblica sul periodo garibaldino a San Marino organizzato dalla associazione LIBERTA' PERPETUA sotto il patrocinio delle segreterie agli Esteri e alla Cultura

SAN MARINO c'entra con l'Unità d'Italia? Lo Scampo sul Monte del Generale in fuga con i suoi e Anita per mezzo dell'ospitalità ricevuta in Città dal Capitano Reggente Domenico Maria Belzoppi hanno avuto un ruolo importante nelle lotte d'indipendenza e liberazione garibaldine tra PENSIERO E AZIONE mazziniani.

Ne hanno parlato storici ed esperti in dialogo aperto con i cittadini coordinati da Emidio Troiani, testimonial ANITA GARIBALDI discendete diretta dell' “Eroe dei due Mondi” e presidente della Fondazione omonima. Tra gli altri è intervenuto in videoconferenza salutando gli amici sammarinesi anche Alessandro Cecchi Paone a raccontare GARIBALDI e MAZZINI fautori del moderno binomio LIBERTA' e TOLLERANZA di stretta attualità politica e valenza culturale.

Interviste con:

EMIDIO TROIANI Presidente Associazione LIBERTA' PERPETUA rsm

ANITA GARIBALDI Fondazione Giuseppe Garibaldi