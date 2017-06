Film d'autore giapponese al Concordia un piccolo capolavoro orientale

Cineforum di SAN MARINO CINEMA che propone la pellicola del Sol Levante RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA passata a Cannes nel 2016 dolce storia minimale narrata dal maestro Hirozaku Kore -Eda

Non si rifà una famiglia in una notte di tempesta; non certo entro l'alba. Un giovane ex marito e padre scostante è un LOSER ( l'attore è Hirosci Abe, il Gregory peck nipponico)interpreta una promessa mancata della letteratura (o della vita... come tutti noi) che fa il detective da strapazzo, gioca d'azzardo come il padre e sopravvive aspettando, che finisca la tempesta abbattutasi sul suo destino... Ma la domanda rimane: PERCHE' NON BASTA PIU' SOLO L'AMORE TRA DUE INDIVIDUI? C'è altro da scoprire prima di morire!? In un monolocale popolare, mai anonimo, perfettamente giapponese i dettagli della storia raccontano in 2 stanze, un bagno per una regia sontuosa, uomini e donne fin dove sorge il sole, che muore.

fz