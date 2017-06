FONDAZIONE, CORO e ZECCHINO, a Casa Manzoni

Agli incontri di Villa Manzoni uno speciale evento dedicato a MARIELE VENTRE

Il salotto letterario di Ente Cassa di Faetano curato da Angela Venturini per una sera ha ospitato ricordi e canti del coro originario creato all'Antoniano di Bologna dalla famosa pianista - educatrice. Un libro-raccolta di lettere personali e testimonianze intime, curato da Giuliano Musi intitolato LETTERE DA MARIELE” edito da Minerva, accompagnato dai canti degli ex ragazzi del PICCOLO CORO hanno animato la serata. Introduzione della sorella di Mariele, MARIA ANTONIETTA VENTRE, a capo della Fondazione di famiglia. Nei racconti aspetti inediti di vita e lavoro della musicista bolognese per decenni all'opera in teatro e tv con i suoi bambini insieme al Mago Zurlì nel famoso ZECCHINO D'ORO. La formula del successo e gli ingredienti dell'operazione educativa basata sulla musica stanno nella profonda umiltà e spiritualità francescane di MARIELE che ha dedicato l'intera vita ai suoi ragazzi e alle loro famiglie.

fz