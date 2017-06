Associazione Emma Rossi: passeggiata storico-culturale

I cittadini hanno partecipato al percorso storico-culturale per le vie e le piazze di Borgo Maggiore organizzato dalla Associazione Emma Rossi.

Dalla Casa del Castello ha avuto inizio il percorso che si è snodato attraverso piazza Grande e piazza Anita Garibaldi fino alla parte alta e più antica del Borgo.

Le soste hanno messo in evidenza gli elementi storici costitutivi che rendono unico l’antico Mercatale: le testimonianze legate ai personaggi che qui hanno vissuto e che lo hanno connotato come luogo di aggregazione sociale e politica; la struttura urbanistico-architettonica che parla della sua funzione commerciale; le esili tracce della sua origine medioevale.



