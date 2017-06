In arrivo una settimana rock al femminile con Geometrie Sonore

Quella appena iniziata sarà una settimana rock. Presentata la nuova edizione di Geometrie Sonore, concorso per band emergenti arrivata alla 15ma edizione. Da mercoledì a venerdì, a Domagnano, giovani musicisti da San Marino e da tutta Italia si alterneranno sul palco insieme a nomi celebri della musica. Quest'anno il rock sarà al femminile, per omaggiare - spiegano gli organizzatori – la prima Reggenza composta da due donne. Tra i principali ospiti ci saranno le Pepper Blondes, tre ragazze che riporteranno in scena le atmosfere rockabilly degli anni '50, e l'Italian Women Tribute, uno spettacolo dedicato ai successi delle cantanti italiane. Per la serata finale è atteso il concerto di Alteria, performer e presentatrice. Il concorso si inserisce all'interno della festa del Castello di Domagnano che andrà avanti fino a domenica.



mt



Nel video, l'intervista a Roberto Moretti, nell'organizzazione dell'evento con l'Associazione Musicale Bluesmobile