Mirkoeilcane vince Musicultura, Vecchioni: "Meglio di Sanremo"

Mirko Mancini, in arte Mirkoeilcane, ha vinto la 28^ edizione di Musicultura all'Arena Sferisterio di Macerata con la canzone 'Per fortuna'. Per la prima volta la serata è stata trasmessa in diretta tv su Rai Uno con Fabrizio Frizzi conduttore. "Musicultura è meglio di Sanremo", ha detto Roberto Vecchioni, uno dei big ospiti con Ron, Giorgia, Ruggeri e Cristicchi. Che la manifestazione si candidi ad essere 'l'altra Sanremo' lo si è visto anche dalla grande pubblicizzazione che l'ha preceduta su tutte le reti Rai. Una Sanremo 'meno commerciale e più coraggiosa', per dirla ancora con le parole di Vecchioni, che premia la musica popolare d'autore, e la forza di una regione - ha ricordato Frizzi - che ha "dimostrato di sapersi rialzare dopo il terremoto".