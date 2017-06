Tutto l'#CINE che vorrei... al CINEPALACE c'è @DONNA

Riccione CINE@DONNA porta al CINEPALACE il film coniugato al femminile nel fine giugno più cinematografico della riviera 4 serate con attori, aperitivi e prime visioni

Donna per signora, donne per figlia e moglie, donna padrona del suo destino oltre ogni violenza: donna, donna e ancora donna, maestra e madre di vita...

3 pellicole che parlano di LEI introdotte da Marco Bonini (attore- autore del video LELLA contro il femminicidio come atteggiamento odierno); Lucia Mascino di “Braccialetti Rossi”; Sabrina Impacciatore volto noto di Scola, Muccino, Maselli, Veronesi e Virzì; Anita Caprioli di “Tutti pazzi per amore”. Parlano con la gente ( di FOTTUTE!, APPUNTAMENTO CON LA SPOSA, ADORABILE NEMICA, IL DIRITTO DI CONTARE) accolgono tutti al party del CINEPALACE: come si faceva una volta per parlare, sapere, discutere prima e dopo la visione: per capire, chi sei... Donne geniali e spiritose contro il buio del cuore e l'anima nera della violenza domestica e relazionale, che non fa ascoltare, guardare, amare...

fz