L’estate è cultura, l’estate è musica a Portoverde: nel salotto letterario anche la San Marino Rtv

La Darsena, a Portoverde, diventa un salotto letterario nelle prossime settimane. Con la San Marino Rtv in prima fila, infatti alcuni degli appuntamenti vedranno a fine luglio il Dg Carlo Romeo, presentare il suo libro: “Di mare, barche e marinai”. Ad accompagnare la serata la voce del promettente mezzosoprano Julija Samsonova-Khayet. Ma fra luglio e agosto sono attesi anche "Visti da lontano" scritto dal caporedattore Rtv Sergio Barducci che sarà accompagnato dal SaxJazz Trio, mentre Paolo Mieli, parlerà del suo "In guerra con il passato" con la nostra Valentina Antonioli,, accompagnato dal gruppo tutto in rosa Giostremia Jazz. Protagonisti dei salotti letterari anche Maria Silvia Avanzato, Gianluca Morozzi, e Maria Cristina Brizzi.



A settembre: Aspettando il MotoMondiale, l'incontro con campioni sportivi e addetti ai lavori, intervistati dal giornalista di RTV San Marino, Roberto Chiesa.



Primo appuntamento, sabato 1 luglio alle ore 21.00, con Anemone al buio, l’ultimo lavoro di Maria Silvia Avanzato