Festa Musica: Conservatorio Rossini ospite all'Ambasciata italiana

Per la Festa europea della musica all'Ambasciata d'Italia il quartetto d'archi del Conservatorio "Rossini" di Pesaro. Gershwin, Schubert e Mozart il repertorio dei 4 allievi dell'istituzione artistica nata per precisa volontà testamentaria di Gioacchino e una delle più antiche ed illustri.

"Sono 22 le nazionalità presenti al Conservatorio Rossini che conferma il suo prestigio internazionale, speriamo che questo possa essere l'inizio di nuove collaborazioni" ha commentato l'Ambasciatrice d'Italia a San Marino Barbara Bregato.

Tra i suoi studenti storici Renata Tebaldi, Mario Del Monaco e Riz Ortolani. Il 2018 è stato riconosciuto dalle istituzioni italiane come ‘anno rossiniano': la commissione cultura del Senato, ha approvato all'unanimità il disegno di legge speciale sulle celebrazioni per l'anniversario dei 150 anni dalla morte del compositore. Intanto la città, come ogni estate, si prepara per il Festival a lui dedicato.



Nel video l'intervista a Ludovico Bramanti, Direttore Conservatorio Rossini