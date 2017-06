Al via Geometrie Sonore 2017: edizione "rosa", presente la Reggenza

Partita la tre giorni di musica di Geometrie Sonore 2017, il concorso per band emergenti – Premio Speciale Matteo Palmieri, organizzato dall'Associazione Blues Mobile: una edizione particolarmente dedicata quest'anno alle donne con tre gruppi formati principalmente da musiciste. A sostegno di questo tributo, poco fa - accolti dal Capitano di Castello, Gabriele Guidi - sono arrivati in Piazza Filippo da Sterpeto, i Capitani Reggenti Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio. In programma questa sera la prima semifinale: 5 le band che sfileranno sul palco; altre 5 si contenderanno domani sera l'ingresso alla finale di venerdì.