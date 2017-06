CFP: sempre più formazione e preparazione giovanile sammarinese

Consegnati attestati e diplomi ai futuri operatori specializzati del mondo del lavoro in Repubblica

Il Centro di Formazione Professionale premia e consegna gli attestati del triennio ai 37 studenti che hanno concluso i corsi. Direzione e Commissione della Segreteria al Lavoro davanti a insegnati e famigliari hanno confermato l'impegno e la passione degli allievi sempre molto professionali e preparati in tutte le prove d'esame. Ragazzi e ragazze diplomati e pronti per svolgere le loro attività specialistiche nel paese in settori importanti come la meccanica, l'elettronica, l'estetica, servizi bar e cucina. Già dal prossimo anno saranno attivati altri percorsi interessanti con opportunità di piena occupazione nei settori impianti fotovoltaici, aree verdi, servizi d'impresa e accoglienza.

fz