Geometrie Sonore: finalisti della prima serata The Bronze Bananas e The Chairs

Al via ieri sera Geometrie Sonore il concorso per band emergenti premio speciale Matteo Palmieri - giunto quest’anno alla 15° edizione. La pioggia battente non ha permesso il normale svolgimento serata che si è dovuta tenere nei locali della Casa del Castello di Domagnano. Dei cinque gruppi in in gara saranno The Bronze Bananas e The Chairs che torneranno sul palco nella finale di venerdì.

I Capitani Reggenti, Mimma Zavoli e Vanessa D’Ambrosio, hanno portati il loro saluto all'evento, accompagnate dal Segretario per l’Istruzione Marco Podeschi e accolte dal Capitano di Castello Gabriel Guidi. L’appuntamento con Geometrie Sonore è per le 21.00 di questa sera con altre cinque band in gara.