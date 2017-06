Geometrie Sonore: musica sotto ai portici nonostante il temporale

Si è aperta ieri sera a Domagnano la 15ma edizione del concorso per band emergenti.

Il temporale doveva fermare tutto, ma non è riuscito a bloccare la musica. Palco impraticabile a causa della pioggia torrenziale, band costrette a rimettere nelle custodie gli strumenti, festa finita. Però, sotto ai portici della Casa del Castello di Domagnano, le Pepper Blondes, ospiti di Geometrie Sonore, hanno iniziato a improvvisare i pezzi che avrebbero dovuto cantare in serata. Arte dopo la tempesta, tra la gente entusiasta, con i successi internazionali reinterpretati in chiave anni '50. Una serata fuori dal comune alla quale hanno partecipato anche i Capitani Reggenti arrivati già nel tardo pomeriggio.



Niente live, invece, per le prime cinque band in concorso. A causa del cattivo tempo, i gruppi si sono esibiti in acustico davanti alla giuria presieduta da Valentina Monetta. I giudici hanno valutato i pezzi di The Chairs, Lemon Band, Nijhida, The Phoenix e The Bronze Bananas.



Proprio questi ultimi, provenienti dalla provincia di Forli-Cesena, insieme ai The Chairs, dall'Anconetano, si sono aggiudicati l'accesso alla finale di venerdì. Questa sera, alle 21, si prosegue con altri cinque gruppi in concorso. Ospiti le artiste dell'Italian Women Tribute, con le cover dei successi di cantanti italiane in chiave rock.



Mauro Torresi