Maskfest: il concerto lirico delle giovani coreane apre la manifestazione

Al via l'ottava edizione del Maskfest, il festival internazionale di nuova musica diretto dal Maestro Massimiliano Messieri. Il primo appuntamento della manifestazione è stato ieri sera alla Sala Polivalente di Murata con il concerto lirico delle 10 soprano che stanno partecipando al corso di perfezionamento tenuto dal tenore Gianluca Pasolini, dalle soprano Hyun Lee e Sunja Kim e da Corradino Giovannini al pianoforte. Le giovani cantanti sono studentesse del Dipartimento di Musica dell'Università Nazionale della Corea del Sud che ha stretto un sodalizio musicale con il Maskest.



Questi i nominativi dei partecipanti al concerto presso la Sala Polivalente di Murata, e di chi sta tenendo il corso di perfezionamento di canto lirico del MASKFEST.



I soprani:

Wonkyung Chung

Jihee Park

Hyunji Park

Seohyun Youn

Sooyoun Kim

Soyoung Ji

Seoho Park

Hayeun Park

Sin A Kim



La pianista:

Inmi Jeong



Insegnante:

Soprano.Sunja Kim

Allieva del Maestro Robleto Merolla.

Si è diplomata in canto lirico presso il conservatorio "G.Rossini" di Pesaro con il massimo dei voti.

Svolge una intensiva attività di insegnamento presso l'Università Nazionale della Corea del sud.



Docente del Master:

Gianluca Pasolini

Tenore di fama internazionale.

Si è diplomato in canto lirico presso il conservatorio "G.Rossini" di Pesaro sotto la guida del grande tenore Robleto Merolla.



Soprano e pianista:

So Hyun Lee

Allieva di Maestro Robleto Merolla.

Si è diplomata in canto lirico presso il conservatorio "G.Rossini" di Pesaro con il massimo dei voti.

Docente dell'Accademia internazionale di canto lirico DEA MUSICA di Rimini e collaboratrice al pianoforte al conservatorio di Pesaro.