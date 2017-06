"Diversamente libri", appuntamento con Melanie F. e il suo "L'Occidente"

Ancora un appuntamento con "Diversamente libri", rassegna letteraria voluta dalla Commissioni Cds ONU, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e da Authority per le Pari Opportunità. Con "l'Occidentale" di Melanie F. a tema l'incontro-scontro fra diverse culture, ma anche visioni diverse del mondo femminile. La vita di una donna occidentale, sposa ad uno sceicco di Dubai, mette in evidenza come Occidente ed Oriente siano oggi più che mai due mondi che possono unire o respingere, ma anche come solo se c'è cultura si possano superare le differenze e che basta avere il coraggio di sconfinare per capire che la diversità rende più ricchi.