Geometrie Sonore: i Downfall e The Travel Mates volano in finale

Anche ieri sera sono stati 5 i gruppi in gara per la seconda semifinale di Geometrie Sonore. La giuria qualificata ha decretato vincitori i Downfall e The Travel Mates. Il gruppo delle Biciclette Volanti è stato invece il più votato da parte della giuria popolare. Questa sera alle 21.00 la finalissima: il gruppo vincitore tra The Bronze Bananas, The Chairs, i Downfall e The Travel Mates parteciperà di diritto alla finale di “Rock targato Italia”.