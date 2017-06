A San Marino il "campus inglese e informatica"

Al Dipartimento Scienze Umane una lezione del “campus inglese e informatica” rivolto a ragazzi con disturbi specifici di apprendimento provenienti da tutta Italia per l'iniziativa. Coinvolti giovani dalla seconda media alla seconda superiore. Obiettivo del corso è quello di favorire l'approccio alla didattica in inglese, per l'uso di strumenti compensativi per affrontare i compito scolastico, nonché favorire il confronto con gli altri per gestire meglio la relazione con insegnanti e compagni una volta rientrati a scuola e migliorare la consapevolezza dei propri punti di forza aumentando l'autostima.