Tributo a Vasco: from Modena Park to Rimini Beach

From Modena Park to Rimini Beach, sale la febbre per il 1 luglio: Vasco Rossi a Modena per il concerto/tributo ai suoi 40 anni di attività artistica, la Summer Beach Arena sulla spiaggia di Rimini con i suoi maxi schermi per seguire in diretta il mega evento sold out.

Su un ampio tratto di spiaggia, già dalle ore 19, si potrà vivere l'attesa del concerto fino al collegamento proiettato in diretta su maxi schermi con Modena Park, con il privilegio poi di continuare a tener viva l'emozione fino all'alba con una vera e propria notte dedicata a Vasco fra dj set e intrattenimento per terminare al primo sorgere dell’alba quando il pubblico presente intonerà “Albachiara”.



