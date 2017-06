MATURA la prima! Sono in gran parte ragazze le prime a raggiungere in mattinata il traguardo dell'orale

Al via gli orali della maturità: via vai di maturandi ancora per una settimana; consegna dei diplomi il 14 luglio al Titano

Dopo la terza prova scritta è arrivato il momento dei colloqui di chiusura esami 2017 per i maturandi sammarinesi delle superiori. Alla scuola secondaria di Città dalla mattinata è cominciato il “rush finale” per i 119 ragazzi e ragazze dei nostri licei. “L'orale è sempre l'orale” dicono i primi esaminati dalle commissioni interne. Oltre un'ora di interrogazioni ed esposizioni delle tesine da parte dei professori delle materie designate. Soddisfazione per il traguardo acquisito. Desideri e speranze per le scelte universitarie del futuro tra i primi studenti licenziati oggi. Gli esami continuano anche la prossima settimana dalle 4 commissioni dei licei passeranno tutti ma qualcuno dovrà soffrire ancora per un po'. E' un momento importante per dire la propria e farsi sentire sul “patrimonio acquisito” in 5 anni di fatiche in tutte le materie. Una VERIFICA di fatto anche per i docenti che hanno accompagnato le classi fino alla MATURITA' per un ciclo di studi. Aspirazioni e desideri futuri da oggi partiranno da questo momento (in particolare proprio l'orale del colloquio davanti ai prof.). Si sognerà, poi, per decenni l'estate degli “esami che non finiscono mai...” (frase del linguaggio parlato comune non del tutto corretta in lingua della Crusca per via delle due negazioni... ma si sa la COMMISSIONE della MATURITA' lo sa!).

