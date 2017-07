C'è anche SAN MARINO al MEETING di Rimini

Presentato nello storico Teatro Galli riminese il MEETING PER L'AMICIZIA TRA I POPOLI 2017.

La XXXVII edizione della manifestazione nata dall'incontro estivo dei giovani di Comunione e Liberazione con don Giussani proprio nel capoluogo della riviera. Città d'origine e teatro classico della città sono le radici dell'evento locale ormai di respiro internazionale proiettati verso le giovani generazioni. La presidente della Fondazione Emilia Guarnieri ha voluto in questo modo introdurre davanti al sindaco Gnassi, agli ospiti e personaggi intervenuti, il titolo della kermesse: “QUELLO CHE TU EREDITI DAI TUOI PADRI, RIGUADAGNATELO, PER POSSEDERLO”. In sala, in rappresentanza del governo, c'era Maria Alessandra Albertini ambasciatrice della Repubblica presso la Santa Sede oltre ai volontari e organizzatori del Movimento a San Marino che da decenni collaborano col Meeting. Tante le novità già anticipate nell'apertura di Roma oltre alla presenza del Premier italiano Gentiloni e al Segretario di Stato vaticano cardinale Pietro Parolin. Si parlerà di scuola, giustizia, lavoro ed economia con politici ed esperti di settore. Non mancheranno spettacoli musicali e teatrali oltre alle mostre d'argomento religioso e scientifico.

fz



Interviste con:

Sandro Ricci Direttore Fondazione MEETING

Wael Farouk Docente Arabo Università Cattolica Milano