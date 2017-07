Geometrie Sonore: vittoria dei The Bronze Bananas alla 15ma edizione

Sono i The Bronze Bananas i vincitori di Geometrie Sonore, concorso per band emergenti. Ieri la finale a Domagnano. Dopo due giorni di gara mercoledì e giovedì, i quattro gruppi finalisti hanno riproposto tre loro brani a pubblico e giuria prima del verdetto finale.



Ad esibirsi alla sala Montelupo – convertita in spazio live a causa del cattivo tempo – sono stati, oltre ai vincitori, i The Chairs, i Downfall, e i The Travel Mates. Durante la serata, anche un'anticipazione di San Marino Comics, con i cosplayer che hanno vestito i panni di personaggi di fantascienza o supereoi, come Iron Man.



Sono stati tre giorni di amicizia tra musicisti, più che di competizione, come hanno sottolineato gli stessi partecipanti. Perché la musica unisce. Con la vittoria, i The Bronze Bananas, di Forlì, avranno accesso, di diritto, alle finali di Rock Targato Italia. Premio della critica al surf rock dei The Travel Mates. Il pubblico ha invece preferito i sammarinesi Downfall.



mt