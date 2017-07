Il giorno di Vasco Rossi

Stasera a Modena il concerto di Vasco Rossi, che festeggia i 40 anni di carriera. Partecipazione record: al Park attese 220mila persone; lo show sarà trasmesso anche in diretta su Rai1. Già aperti i cancelli, in anticipo: poco dopo le 21 i primi fan hanno avuto accesso al pit. Ed è pronta la Summer Beach Arena sulla spiaggia di Rimini con i suoi maxi schermi per seguire in diretta il mega evento sold out. Una notte dolce che culminerà con l’attesa dell’alba insieme a Gaetano Curreri, leader e voce degli Stadio, amico di Vasco Rossi prima che fosse Vasco, che con lui ha firmato classici come «Un senso» e «Buoni o cattivi». Un’amicizia che dura da più di 40 anni e che vedrà salire lo stesso Curreri il 1 luglio -prima di arrivare a Rimini - sul palco di Modena Park durante il concerto che celebra la carriera quarantennale di Vasco. Dopo il live di Modena, Curreri raggiungerà la spiaggia di Rimini per intonare Albachiara al sorgere del sole per un immenso e irripetibile coro insieme a tutto il popolo di Vasco.



Alle 4,30 nella Summer Beach Arena l’atmosfera cambia, la musica dei dj lascia il posto a sonorità più profonde, naturali, etniche, che invitano all’ascolto del luogo, della spiaggia, delle onde, del nostro meraviglioso mare che si prepara a cullare un evento unico. Anche gli occhi potranno riposarsi e predisporsi ad ammirare il primo raggio di sole, quando la nostra Albachiara apparirà. Uno spazio sonoro evocativo, pulsante, una sorta di rituale che sarà esaltato dalla lettura di poesie e versi che alcuni grandi poeti hanno dedicato all’alba, all’arrivo della luce…. Fino a quando resterà solo la voce di Gaetano Curreri, a celebrare l’incantevole, magico passaggio verso un nuovo giorno… e tutto il mondo fuori…



