Rimini: tutti pronti per lo show di Vasco in spiaggia, le voci dei fan

A Rimini tutto pronto per assistere in diretta al concerto di Vasco Rossi, grazie all'installazione dei maxi-schermi alla Summer Beach Arena. Fan in fibrillazione e tanta attesa per una sorpresa che, forse, arriverà all'aba.



Non è escluso che proprio Vasco potrebbe presentarsi in spiaggia alle prime luci del mattino insieme a Gaetano Curreri, leader degli Stadio, per cantare Albachiara.



Mauro Torresi è andato sul posto per 'sondare' gli animi e l'atmosfera.