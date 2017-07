Adele, addio al tour. Problemi alle corde vocali: “Sono disperata”

"Mi dispiace, vi amo tanto, mi dispiace, perdonatemi''. Adele conclude così un lungo post in cui ha annunciato ieri di dover rinunciare al doppio concerto sold out che avrebbe concluso questo weekend al Wembley Stadium di Londra il monumentale tour della star britannica di 120 concerti in giro per mondo. Il problema sono le corde vocali; pare infatti che queste siano state danneggiate per lo sforzo eccessivo e il medico le ha impedito assolutamente di esibirsi. ''Dire che sono distrutta è dire poco'', ha scritto nella lettera. ''Sono in cura con steroidi e altre medicine. Ho considerato la possibilità di esibirmi comunque ma non sarei in grado e non potrei cadere a pezzi davanti a voi", aggiunge.



Per qualcuno il problema sarebbe davvero serio. Adele aveva già subito un'operazione nel novembre del 2011, dopo un'emorragia alle corde vocali, che l'aveva costretta ad uno stop. Quest'anno poi il suo tour è stato costellato di colpi scena, come già quello nel concerto del 4 marzo in Australia, quando ha annunciato di essersi sposata, questa volta direttamente dal palco, ai suoi fan: "Stavo tentando di ricordare come mi sentivo all'inizio della relazione che ha ispirato questa canzone" - aveva esordito in quella occasione rivolgendosi ai fan - "Ma ovviamente si tratta di un feeling che non potrò più provare di nuovo, visto che ora sono sposata".