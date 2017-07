Stradone: Yuma & Zyba fanno ballare Città

Ancora senza traffico lo Stradone di San Marino Città. Dalle 19 il piazzale è chiuso per permettere a sammarinesi e turisti di potersi sedere, mangiare e poi divertirsi sulle note “revival” dei Dj Yuma e Zyba. Ieri, in una serata ventosa e fresca, sono stati i “Bed & Breakfast” a scaldare il corpo degli astanti con la loro musica rock-blues e folk.



“L'idea - si legge in una nota della Segreteria di Stato Territorio e Turismo – è quella di rivitalizzare spazi del centro storico che possono trasformarsi in luoghi di incontro e di socializzazione per residenti e turisti”.