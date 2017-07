Vasco boom per 220 mila. A Rimini sotto i maxi schermi almeno 40mila per una notte da record

220mila anime in delirio per quello che è stato il concerto di tutti i tempi. Vasco, Modena Park davanti agli A-Ha che a Rio De Janeiro il 26 gennaio 1991 fecero registrare 198 mila paganti, Tina Tuner 188mila, poi a scendere Paul McCartney, Ligabue, Bruce Springsteen, U2, Madonna e Robin Williams. La scaletta aperta da Colpa D'Alfredo, Alibi, Blasco Rossi, Bollicine, Ogni Volta, Anima Fragile (in duetto con Gaetano Curreri), Splendida Giornata, Ieri ho sgozzato mio figlio. A seguire, un primo medley a tutto rock con Delusa, T’immagini, Mi piaci perché e Gioca con me. Poi ancora cuori in subbuglio con Vivere una favola, Non mi va, Cosa vuoi da me, Siamo soli, Come nelle favole, Vivere, Sono innocente. Rewind apre la gimcana tra Rock e romanticismo, Liberi liberi, Il tempo crea eroi, Una canzone per te, L’una per te, Ridere di te, Va bene va bene, Senza parole, Stupendo, Gli spari sopra, Sballi ravvicinati del terso tipo, C’è chi dice no, Un mondo migliore, I soliti, Sally, Un senso, Siamo solo noi, Vita spericolata, per finire con Albachiara, e il palco che si infiamma, fusione di fuochi e anime rigenerate.

Totale di 39 canzoni, che attraversano tre generazioni: ’80, ’90 e 2000. 40 anni di carriera condivisa, senza panico, ma solo esclusivamente con le emozioni che chiunque ha vissuto crescendo con i mantra del Komandante. Da Modena a Rimini filo diretto. Almeno in 40mila sotto la ruota panoramica a cantare squarciagola gli inni del blasco. Altro bagno di folla. Altro confronto di generazioni unite e consapevoli. Altra profonda immersione. Vasco unisce. Rimini vince. L'idea di raccogliere sotto tre enormi maxi schermi gli innumerevoli seguaci della Rockstar di Zocca, ha garantito a Rimini un altro evento straordinario.

Tutto prosegue in un ideale filo conduttore che va a terminare alle 5.31 quando Gaetano Curreri, leader degli Stadio, fa partire la nota. Basta quella per diffondere Albachiara senza alcun bisogno di casse acustiche. Tuffo in mare a chiudere definitivamente la notte Kolossal, la notte di Vasco Rossi.



L.G