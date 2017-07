Nasce la Casa Editrice Sottocoperta

Il nome richiama il mondo dell'infanzia, al momento in cui messi a letto i bambini si rifugiano sotto le coperte per leggere qualche pagina. Al contempo Sottocoperta è in armonia col nome dell'azienda Seven Seas, tipografia all'interno della quale la giovane realtà imprenditoriale, dedicata ai più piccoli, è nata. Obiettivo? Rilanciare un settore in crisi

Nel video l'intervista a Margherita Amici