San Marino: otto le imprese editrici iscritte nel registro dell'Autorità Garante per l'informazione

Quanti sono gli editori puri a San Marino? Ad indentificarli è l'articolo 18 della della Legge in materia di editoria e di professione degli operatori dell'informazione del 5 dicembre 2014.

Secondo i dati online del registro dell'Autorità Garante, stilato l'8 febbraio 2016 sono 8, mentre sono 101 le imprese che hanno nell'oggetto sociale l'editoria ma non è la loro attività prevalente.

Nel registro delle imprese editrici c'è l'emittente di Stato RTV ci sono poi GDG Edizioni che edita Tribuna e Lo Sportivo, Fixing che confeziona il giornale con lo stesso nome, Carlo Filippini che stampa e diffonde "L'Informazione".

Di libri si occupano invece "Gaby Books" concentrata nella letteratura per l'infanzia di alta qualità.

Aiep, nata nel 1980, si è dedicata per almeno 10 anni alla pubblicazione di testi riguardanti la storia, la cultura, l’arte, il diritto della Repubblica di San Marino. Nel 1992 ha avviato una ricerca sulla letteratura africana e asiatica che si è concretizzata prima nel lancio della collana Melting Pot, narrativa dai Paesi del sud, curata da Eleonora Forlani e Teresa Palazzolo, e poi nella rivista Afriche e Orienti curata da un nucleo di professori delle Università di Bologna e Napoli.

C'è poi "Il Cerchio", specializzata nella pubblicazione di testi della tradizione spirituale, della saggistica fantasy e della cultura medievale. È nota anche per la pubblicazione di originali saggi di storia politica che trattano lo sviluppo della cultura e della coscienza europee. L'ultima realtà è guidata da Eleonora Morrea fondatrice di "Follie Letterarie" che offre servizi di pubblicazione e assistenza agli scrittori emergenti. Nel settore complessivamente le persone che risultano in organico sono 85.

Sono queste le imprese che hanno diritto alle provvidenze.

Rimangono invece fuori dall'iscrizione i periodici che devono depositare presso la Segreteria di Stato con delega all’Informazione, prima della pubblicazione, una dichiarazione scritta che comprovi, per esempio, la natura della pubblicazione, la periodicità ed il direttore responsabile.



VA