Elisa Quartet e Gianni Bardi per Olnano Estate

Olnano Estate continua ad animare le serate sammarinesi. In questa sua ventunesima edizione propone fino a domenica una settimana di eventi, raduni, film, mostre, musica spettacoli, cene e gastronomia in serate nel centro storico di Serravalle o nel verde del Parco Laiala. Ieri sera il calendario di eventi si è spostato in Piazza Ritrovo dei Lavoratori, in Centro Storico, con una serata di musica e comicità. Ha suonato il gruppo Elisa Quartet subito dopo risate con Gianni Bardi in "dico delle Robe". Promotori dell'evento Centro sociale S.Andrea, Fondazione Ritrovo dei Lavoratori di Serravalle, Giunta del Castello.