Rimini: presentata la XII edizione della Notte Rosa

Da Comacchio a Pesaro venerdì al via la XII edizione della NOTTE ROSA. Anche quest'anno parte dall'Emilia toccando le Marche per oltre 130 km di costa. TOGHETER, tutti insieme con artisti e attori di verie estrazioni, tendenze e stili. La manifestazione coinvolgerà il Ravenna Festival con lo spettacolo dei bambini e il Festival di Santarcangelo. A mezzanotte apertura ufficiale pirotecnica con il fuochi artificili d'augurio. il Capodanno d'estate più atteso d'Italia sarà all'insegna delle “TRIBU' generazionali e delle CITTADINANZE differenti” coinvolgendo milioni di turisti in riviera terra d'incontri e ospitalità. Le previsioni parlano di circa 2,5 milioni di presenze attese durante la famosa MAREA ROSA. Tutto sarà illuminato e colorato in tinta addirittura le piattaforme petrolifere al largo di Ravenna. Dalle 5 del mattino concerti all'alba di Riminiterme, Riccione e Cattolica. Musica, gastronomia e divertimento per il weekend: tutto l'effimero che c'è per far “festa di mezza estate”. Alcuni dei nomi degli artisti in rosa, ad esempio, Samuele Bersani, Paola Turci e Francesco Renga, Litfiba e Nina Zilli.