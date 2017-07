A tutto COMICS 2017 solo per "PASSIONE"

L'Associazione SAN MARINO COMICS ha presentato la IV edizione del festival del fumetto e del Cosplay che si svolgerà dal 25 al 27 agosto nel Centro storico di Città

Castello, Università e ben 4 segreterie, Turismo, Santà, Commercio e Cultura, per l'evento estivo più gettonato del 2016. Il mondo dei nerd, supereroi e disegnatori, invade la Repubblica allestendo aree espositive, tornei e giochi di ruolo. Marvel e Diabolik, tanta musica e i concerti delle sigle al CARTOON COVER ARENA. Cantanti e doppiatori famosi, video , logo, manifesto e sigla originalissimi, tutto MADE IN SAN MARINO: più partecipazione sociale e maggior appartenenza riassunte in uno slogan, “PASSIONE” delle decine di volontari in campo. Gli EVENTI NELL' EVENTO saranno il TOLKIEN alla Contea e il RUN sui percorsi di LUPIN III. Il Servizio Disabilità dell'ISS ripropone con successo il progetto INCLUSIVE COMICS

FZ



Nel video le interviste a Paolo Gualdi , Presidente SAN MARINO COMICS e a Piersante Mandrelli, Vice presidente SAN MARINO COMICS